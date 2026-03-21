Una foto ha fatto infuriare una persona, mentre un altro, noto per la sua capacità di coniugare coraggio e follia, passione e cinismo, otteneva sempre risultati nei negoziati. Questa situazione si svolge lontano dagli occhi del pubblico e dei media tradizionali, come il Corriere, che non potevano conoscere i dettagli di quanto accaduto. La dinamica tra queste due figure rimane invisibile agli occhi esterni.

Al Corriere non lo potevano sapere. Ma noi, quella foto di Bossi seduto su una specie di trono, ce la ricordiamo bene perché stava facendo saltare il secondo governo Berlusconi. E questa storia ve la possiamo raccontare solo noi. Io, in quel 2001, ero direttore della tv varesina Rete55 e collaboravo con Il Giornale diretto proprio da Maurizio Belpietro. Il suo vice era Andrea Pucci, oggi alla guida del Tg4 e delle news di Mediaset. Essendo a capo della televisione varesina - quella dove sul finire degli anni Ottanta Umberto Bossi prese per la prima volta confidenza con le telecamere - avevo col Senatur una certa confidenza giornalistica (tanto che qualche anno dopo mi chiese con Bobo Maroni e Giancarlo Giorgetti di prendere in mano la Padania). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Con una foto lo feci imbestialire. Come al solito aveva ragione lui

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