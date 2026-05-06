Oggi si apre ufficialmente l’edizione 2026 di Melloblocco, l’appuntamento internazionale dedicato all’arrampicata. Nel frattempo, il Comune di Val Masino annuncia il lancio del progetto Apici, un’iniziativa che coinvolge le zone di Bregaglia e Albarracin. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge numerosi appassionati provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si protrarrà nei prossimi giorni, attirando visitatori e atleti di rilievo nel settore.

Oggi prende il via l’edizione 2026 di Melloblocco e il Comune di Val Masino presenta il progetto Apici. Il più grande e importante raduno internazionale di bouldering è strettamente collegato col territorio: il municipio ha scelto la sua manifestazione più rappresentativa per presentare Apici, il progetto Interreg del quale è capofila, e, in anteprima, il gemellaggio con la località spagnola di Albarracín. Visione, strategia e azione sono al centro della tavola rotonda sul progetto Interreg Apici, organizzata nell’ambito di Melloblocco, in programma venerdì 8 maggio, alle 16.30, a San Martino. I blocchi in dialogo del titolo sono quelli sui...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melloblocco guarda oltre confine. Occhi alla Bregaglia e ad Albarracin

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