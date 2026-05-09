Nuovi occhi elettronici | attivata la videosorveglianza interna nel cimitero comunale

Nel cimitero comunale di Casarano sono stati installati e attivati nuovi sistemi di videosorveglianza interna. Questa misura arriva in risposta a episodi di furti e atti vandalici che si sono verificati nel sito, creando preoccupazione tra i familiari e l’amministrazione comunale. La presenza di telecamere mira a garantire una maggiore sicurezza e tutela dei luoghi di sepoltura.

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CASARANO – Più sicurezza nel cimitero comunale di Casarano anch’esso a volte destinatario di riprovevoli furti e atti vandalici che offendono la memoria perpetua dei cari defunti. Completata l’opera di installazione da oggi è attiva la videosorveglianza interna come predisposto da un apposito.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Occhi elettronici in più nella città dei TempestaQuattro telecamere in via La Bova, ai giardini di via Gagliardi e all'incrocio via Valli-Vernice a Noale. Palagianello: nel cimitero una lettera con minacce ad avvocatessa Ex consigliera comunaleDi seguito un comunicato diffuso da Dario Iaia, deputato: Un foglio con minacce nei confronti dell’avvocato Anna Galatone, consigliere comunale di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Città sorvegliata speciale. Attivate 31 telecamere e la nuova control room; Sommacampagna, varchi sorvegliati: la mappa delle nuove telecamere; Sicurezza a Prato: si accendono le prime 31 nuove telecamere in città. Città sorvegliata speciale. Attivate 31 telecamere e la nuova control roomAi nuovi 88 occhi elettronici si aggiunge la sostituzione di 38 apparecchi più vecchi e dotati di lettori targa. Il progetto sarà completato entro novembre. lanazione.it Roma, attivati i nuovi occhi elettronici: controlli in tempo reale su assicurazione e revisione dei veicoliSono entrati ufficialmente in funzione a Roma i nuovi dispositivi elettronici in grado di verificare in pochi secondi se un’auto o una moto in transito è in regola con assicurazione Rc Auto e ... romatoday.it Dal 31 maggio al 2 giugno 2026 torna a Sauris il Villaggio Selvaggio, alla sua seconda edizione! Villaggio Selvaggio è più di un evento: è un invito a rallentare, osservare con occhi nuovi e ritrovare il valore dello stare insieme all’aria aperta bit.ly/Villag x.com Ho bisogno dei miei occhiali reddit