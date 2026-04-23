Tajani in Senato | In Ue pronti a restrizioni sui beni prodotti dai coloni estremisti in Cisgiordania

In Senato, Antonio Tajani ha annunciato che l’Unione Europea sta valutando restrizioni sui beni provenienti dai coloni estremisti in Cisgiordania. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla posizione italiana riguardo alle attività nei territori occupati. Tajani ha illustrato la volontà di adottare misure più rigorose, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sulle modalità di intervento.

Antonio Tajani prova a fissare un punto sulla linea italiana verso Israele. E lo fa con una formula che tiene insieme due piani: da un lato la rivendicazione del no alla sospensione dell’accordo di associazione tra Unione europea e Israele, dall’altro l’apertura a misure più mirate contro i coloni «estremisti» e contro l’economia degli insediamenti in Cisgiordania. La novità anticipata dal ministro degli Esteri al question time del Senato è proprio questa: l’Italia, insieme ad alcuni partner europei, sta valutando «positivamente» l’ipotesi di restrizioni alle importazioni dei beni prodotti nei territori occupati della Cisgiordania....🔗 Leggi su Open.online

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