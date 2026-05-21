AI e ricerca scientifica | a Roma il dibattito sui nuovi diritti digitali

A Roma si è svolto un dibattito dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla ricerca scientifica e sui diritti digitali. Durante l'incontro sono state discusse le possibili ripercussioni delle prossime linee guida dell'EDPB, previste per gennaio 2026, sulla comunità scientifica. Sono stati affrontati anche i rischi legati alla discrepanza tra il rapido sviluppo del mercato tecnologico e la regolamentazione vigente, evidenziando le sfide affrontate nel mantenere un quadro normativo aggiornato.

? Domande chiave Come influenzeranno le linee guida EDPB 12026 la ricerca scientifica?. Quali rischi comporta la distonia tra mercato tecnologico e regolamentazione?. Come proteggere i protocolli sperimentali senza bloccare l'innovazione dell'IA?. Perché i dati sintetici rappresentano la nuova frontiera della governance?.? In Breve Convegno il 28 maggio presso l'Università Foro Italico di Roma.. Interventi di Serena Urbano, Fabio Pigozzi, Lucia Colitti e Ingrid Cristina Giuli Bicescu.. Discussione su linee guida EDPB 12026 con il Garante privacy italiano.. Tavola rotonda pomeridiana con Alessandro Vasta, Lorenzo Cristofaro e Davide Rufo.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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