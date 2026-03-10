Le stazioni di servizio in Irpinia sono state prese di mira di nuovo da bande criminali. I responsabili hanno forzato i distributori, danneggiato i locali e svuotato le casse in tempi rapidi. I gestori delle stazioni segnalano un aumento di questi furti con scasso, evidenziando la frequenza con cui avvengono. La situazione preoccupa chi lavora nelle aree di servizio della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tornano a colpire le bande criminali nelle stazioni di servizio irpine. Macchinari forzati, locali devastati e casse svuotate in pochi minuti. Figisc Avellino e Confcommercio lanciano l’allarme e chiedono un rafforzamento dei controlli notturni. “Sono ripresi in maniera devastante i furti con scasso nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino. I gestori sono stati ormai presi d’assalto da bande criminali che in pochi minuti scassinano macchinari, devastano i locali e soprattutto prelevano sigarette, contanti, gratta e vinci e quant’altro. Poiché i furti sono ripetuti nell’arco di breve tempo, risulta difficilissimo istruire anche le pratiche assicurative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti con scasso nei distributori, l’allarme dei gestori: “Bande criminali in azione”

Articoli correlati

Nel novarese tornano in azione le "bande dei cimiteri": perchè sono ricominciati i furti di rameL'ultimo furto segnalato è stato al cimitero di Trecate dove vandali a ladri si sono accaniti con le tombe.

Furti a raffica nei distributori delle scuole e dell’ospedale: ladro proscioltoRimini, 19 dicembre 2025 - Si sarebbe reso protagonista di una serie di furti che, tra dicembre 2022 e aprile 2023, erano andati a segno in numerose...

Approfondimenti e contenuti su Furti con scasso nei distributori...

Temi più discussi: Altro furto con scasso, nel bottino anche gioielli; NY ai minimi di reati: sparatorie e omicidi in calo nei primi due mesi del 2026; Controlli contro i furti: tre stranieri trovati con strumenti da scasso allontanati da Arezzo; Escalation di furti in via Cremona, il consigliere Andreoli: E' il momento di riprendere la mozione Case Sicure.

Furto con scasso Gioielleria, Cna: Vicinanza e solidarietàEsprimiamo vicinanza e solidarietà alla Gioielleria La Cagnina di corso Umberto vittima di un atto criminoso deplorevole. Ancora una volta segmenti del comparto commerciale si ritrovano a subire furt ... licatanet.it

Altro furto con scasso, nel bottino anche gioielliEclatante, pochi giorni fa, il raggiro subito da una 87enne di Caorso che ha consegnato monili e soldi per oltre 10mila euro: a convincerla è stata la voce della nipote, probabilmente riprodotta con l ... laprovinciacr.it

Salerno, uomini della polizia scientifica della Questura stanno effettuando dei rilievi su un'auto, risultata rubata, abbandonata in via Dalmazia, in pieno centro cittadino. Sarebbe stata utilizzata per effettuare dei furti. salernonotizie.it - facebook.com facebook

Allarme per furti mezzi agricoli nel Barese, l'appello del procuratore Rossi: «Denunciate» VIDEO x.com