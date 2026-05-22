VIDEO | Giovanni e Giacomo fanno l’inganno della cadrega a Danhausen

Da zonawrestling.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video circolato online, due persone, identificate come Giovanni e Giacomo, mettono in atto l’inganno della cadrega nei confronti di Danhausen, noto wrestler. La scena mostra come i due uomini coinvolgano il soggetto in un episodio che richiama situazioni di scherzo o intrattenimento. La clip si inserisce in un contesto di contenuti virali che coinvolgono personaggi pubblici e amatori, creando un momento di divertimento condiviso tra gli spettatori.

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Il multiverso è davvero imprevedibile ed oggi viviamo in un mondo in cui Danhausen, un po’ come un moderno Conte Dracula, viene sottoposto da Giovanni e Giacomo al celebre inganno della cadrega. Quel geniale test a cui i due “Leghisti della Transilvania” cercavano di scoprire se il fantomatico Brambilla Fumagalli, come si era presentato Dracula, fosse davvero un cittadino del nord. La gag si inseriva in un momento storico in cui le tensioni sociali in Italia erano rivolte non al contrasto tra italiani ed extracomunitari ma tra Nord e Sud Italia. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Giovanni e Giacomo fanno l'INGANNO DELLA CADREGA a Danhausen

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