Negli ultimi tempi si sono diffuse nuove forme di truffa online che sfruttano l’intelligenza artificiale. Questi inganni si presentano con un aspetto convincente, spesso usando immagini di personaggi noti o grafica professionale per sembrare affidabili. I messaggi inviati sembrano provenire da consulenti credibili e i numeri mostrati vengono manipolati per sembrare autentici. Queste tecniche rendono più difficile distinguere il vero dal falso, portando a una percezione di normalità delle truffe digitali.

L’intelligenza artificiale sta cambiando le truffe finanziarie. Oggi una frode può avere il volto rassicurante di un personaggio noto, la grafica pulita di una piattaforma professionale, il tono credibile di un consulente e numeri costruiti per sembrare veri. Non propone soltanto un investimento. Costruisce fiducia artificiale. Da anni mi occupo di contenzioso bancario e finanziario e vedo quanto sia complesso intervenire quando il denaro è già transitato verso piattaforme estere, carte prepagate, wallet digitali o strutture frammentate. Le nuove truffe online sottraggono capitale, ma soprattutto rendono l’inganno plausibile prima ancora che verificabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’intelligenza artificiale e la nuova economia dell’inganno: le nuove truffe online che fanno apparire il falso normale

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Perché le Big Tech investono miliardi nellintelligenza artificiale

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