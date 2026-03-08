Mario Merello, marito di Marcella Bella, lavora nel settore commerciale, mentre i figli Giacomo, Carolina e Tommaso sono impegnati in attività legate all’arte e agli studi. La famiglia mantiene un basso profilo pubblico e raramente si esprime sulla propria vita privata. Marcella Bella ha sempre preferito separare la carriera artistica dalla sfera familiare, condividendo pochi dettagli sulla vita privata.

La storia familiare di Marcella Bella è sempre stata avvolta da un’aura di discrezione, nonostante la cantante sia una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Dietro una carriera lunga e ricca di successi c’è un nucleo familiare solido, costruito accanto al marito Mario Merello e ai tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. Una famiglia che ha attraversato cambiamenti, trasferimenti e scelte di vita molto diverse tra loro. Chi è l’uomo che ha conquistato la cantante? E quali percorsi hanno intrapreso i loro figli? Scopriamolo insieme. La famiglia Merello-Bella si è allargata nel corso degli anni con l’arrivo di Giacomo, Carolina e Tommaso, tre personalità molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello e cosa fanno i figli Giacomo, Carolina e Tommaso

Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella e padre dei suoi tre figliUna storia lunga quasi cinquant’anni unisce Marcella Bella al marito, l’imprenditore Mario Merello: dalla loro unione sono arrivati i figli Giacomo,...

Chi sono Daniele e Olivia, i figli di Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli e cosa fanno nella vitaVeronica Peparini è mamma di quattro figli: Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli, e le gemelle Penelope e...

Altri aggiornamenti su Marcella Bella.

Temi più discussi: Marcella Bella e il clickbait di Donna Fidelity; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Marcella Bella e gli altri ospiti della puntata; Da noi a Ruota Libera, Marcella Bella ospite di Francesca Fialdini; Sicilian Playlist #272: i grandi successi dei siciliani a Sanremo -.

Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e malattia/ Colpito da un ictus: Mi ha tolto la voceGianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e malattia: fu colpito da un ictus nel 2010. Ha perso la sua voce ... ilsussidiario.net

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella/ L’amore scoppiato a Madonna di CampiglioChi è Mario Merello, marito di Marcella Bella: i due si sono innamorati negli anni Settanta e hanno avuto tre figli. Insieme da tutta la vita ... ilsussidiario.net

«“Montagne verdi è un brano che ha attraversato generazioni, e oggi continua a emozionare anche grazie al pubblico dei social”», ricorda Marcella Bella, ospite nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, il talk “Da noi. . . A - facebook.com facebook