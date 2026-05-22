VIDEO Festa si commuove tra gli appalusi e promette | Batterò Pizza

Durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, Gianluca Festa si è mostrato visibilmente emozionato, ricevendo numerosi applausi dal pubblico presente. In un momento di commozione, ha promesso di battere il suo rivale in futuro. Ricordando i due anni passati agli arresti domiciliari, Festa ha espresso soddisfazione per essere tornato in questa fase della campagna elettorale. La platea ha reagito con entusiasmo alle sue parole, creando un clima di grande coinvolgimento.

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Non nasconde l’emozione Gianluca Festa, al comizio di chiusura della sua campagna elettorale dopo che, due anni fa, l’ha dovuta assistere da persona ristretta agli arresti domiciliari. “Vi prometto che tornerò lì da dove si è interrotto tutto, con il mio amore per Avellino e per gli avellinesi”. Sul palco di Via Verdi parlano prima lo storico riferimento di “Davvero”, Ugo Maggio, poi Francesco Pagliocca della lista “Enjoy”, tutti i giovani a sostegno di Festa, poi Maria Elena Iaverone della Lega per “Liberi e Forti” e prima di lei Gennaro Romei, poi è la volta di Festa Un attacco frontale a Nello Pizza e la sua coalizione che definisce di “antenati”, a Luca Cirpiano ex presidente del Teatro Gesualdo che “oggi propone un ridotto del comunale nella Dogana ma ancora non spiega gli omaggi per guardare gli spettacoli al Gesualdo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al mio confrontoTempo di lettura: < 1 minuto“Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione“, dice Gianluca Festa. VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al primo confrontoTempo di lettura: < 1 minuto“Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione“, dice Gianluca Festa.