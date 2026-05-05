VIDEO Mi candido perchè… Festa Nargi e Pizza al mio confronto

In un video pubblicato sui social, Gianluca Festa annuncia la sua candidatura per le prossime elezioni amministrative. Spiega di aver deciso di presentarsi per continuare i progetti avviati durante i cinque anni di mandato precedente. Nel video, Festa invita gli elettori a sostenere la sua candidatura e fa riferimento a confronti con altre figure pubbliche, citando anche incontri con personaggi noti del panorama locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione “, dice Gianluca Festa. “Mi candido per proseguire quanto interrotto dopo appena un anno di consiliatura a causa di una sfiducia incomprensibile”, dice Laura Nargi. “Mi candido perchè voglio restituire ad Avellino e agli avellinesi la vivibilità perduta partendo dalle piccole cose “, dice Nello Pizza. Tempi cadenziati per 37 minuti complessivi di intervista, equamente divisi tra i tre candidati sindaco di Avellino, sotto la regia della giornalista Sara Martino. Dalla cultura e le idee per il futuro della Dogana e dello Stadio Partenio Lombardi, al turismo, trasporti, aree verdi e Stadio, durante il confronto, i protagonisti della competizione elettorale hanno illustrato le loro priorità amministrative.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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