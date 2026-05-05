VIDEO Mi candido perchè… Festa Nargi e Pizza al primo confronto

In un primo confronto pubblico, Gianluca Festa ha annunciato la sua candidatura, spiegando di voler continuare i lavori avviati durante i cinque anni di amministrazione precedenti. La discussione si è concentrata sulla volontà di portare avanti le iniziative già intraprese, senza entrare in dettagli sulle nuove proposte. La presenza di altri partecipanti e i temi trattati hanno caratterizzato il breve incontro, trasmesso tramite un video.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione “, dice Gianluca Festa. “Mi candido per proseguire quanto interrotto dopo appena un anno di consiliatura a causa di una sfiducia incomprensibile”, dice Laura Nargi. “Mi candido perchè voglio restituire ad Avellino e agli avellinesi la vivibilità perduta partendo dalle piccole cose “, dice Nello Pizza. Tempi cadenziati per 37 minuti complessivi di intervista, equamente divisi tra i tre candidati sindaco di Avellino, sotto la regia della giornalista Sara Martino. Dalla cultura e le idee per il futuro della Dogana e dello Stadio Partenio Lombardi, al turismo, trasporti, aree verdi e Stadio, durante il confronto, i protagonisti della competizione elettorale hanno illustrato le loro priorità amministrative.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al primo confronto Notizie correlate VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al mio confrontoTempo di lettura: < 1 minuto“Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione“, dice Gianluca Festa. Pizza, Nargi, Festa: il primo “round” alla tribuna elettorale RaiTempo di lettura: < 1 minutoPrimo faccia a faccia tra Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, candidati alla carica di sindaco per la città di...