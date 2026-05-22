Nel 1858, Winifred Notty si trasferisce nella remota Ensor House, situata tra le brughiere dello Yorkshire, per assumere il ruolo di governante presso una famiglia aristocratica. La pellicola Victorian Psycho, interpretata da Maika Monroe, si concentra su questa figura e sui misteri che si sviluppano all’interno della casa. La narrazione si svolge in un’atmosfera vittoriana, caratterizzata da elementi horror, violenza e tensione. La storia si snoda attraverso eventi che coinvolgono i personaggi e il contesto storico dell’epoca.

Siamo nel 1858. Winifred Notty arriva nella sperduta Ensor House, nel cuore delle brughiere dello Yorkshire, per lavorare come governante presso una famiglia aristocratica. All’apparenza tutto sembra appartenere al più classico immaginario vittoriano: la grande villa isolata, i corridoi austeri, i bambini da educare, i padroni di casa rigidi e repressi. Ma bastano pochi minuti per capire che in Victorian Psycho, presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2026, qualcosa non torna. Winifred non è la solita figura silenziosa e devota pronta a rimettere ordine in una casa piena di misteri. Non ha nulla della novella Mary Poppins se non la borsa damascata con cui si presenta in casa dei suoi nuovi datori di lavoro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Victorian Psycho, la recensione: Maika Monroe al centro di un horror vittoriano folle e sanguinoso

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Victorian Psycho Trailer 2026 | Maika Monroe | Cannes Film Festival

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