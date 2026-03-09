Victorian Experience un tea party vittoriano tra mistero e sedute spiritiche

Sabato 14 marzo, la Rocca di Riolo ospiterà “Victorian Experience”, un evento che trasporterà i partecipanti nell’epoca vittoriana attraverso un tea party e spettacoli ispirati ai misteri e alle sedute spiritiche del tempo. L’iniziativa è organizzata dalla Rocca in collaborazione con il mentalista Vittorio Malaspina, che condurrà il pubblico in un’esperienza immersiva basata su testimoni e elementi dell’Inghilterra vittoriana.

Sabato 14 marzo varcare la soglia della Rocca di Riolo sarà come attraversare il tempo. La Rocca di Riolo, in collaborazione con il mentalista Vittorio Malaspina, organizza "Victorian Experience" uno spettacolo immersivo ispirato agli esperimenti paranormali dell'Inghilterra vittoriana, pensato per catapultare il pubblico in un raffinato tea party londinese del 1850, dove il confine tra intrattenimento e mistero si fa sottile. I partecipanti si ritroveranno in un salotto dell'alta società inglese, avvolti da luci soffuse, racconti sussurrati e atmosfere cariche di suggestione. Secondo la tradizione anglosassone prenderanno vita esperimenti spiritici e paranormali ispirati alle pratiche dell'epoca: sedute medianiche, intuizioni impossibili, oggetti che sembrano custodire memorie e simboli carichi di significato.