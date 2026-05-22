Nel mercato di Vicenza si registra un forte movimento in attacco con oltre sei uscite che hanno aperto la strada a un nuovo reparto. La dirigenza ha individuato alcuni attaccanti come obiettivo principale, senza ancora annunciare nomi ufficiali. La permanenza di Stückler in Serie A rappresenta un elemento da considerare nelle prossime scelte di mercato, influenzando le strategie per rinforzare la linea offensiva. La squadra si prepara a presentare un reparto completamente rinnovato nei prossimi mesi.

? Punti chiave Chi sono i nuovi attaccanti puntati dalla dirigenza per l'attacco?. Come influirà la permanenza di Stückler in Serie A sul mercato?. Quali profili giovani sta valutando Gallo per sostituire Capello?. Perché il club ha deciso di non riscattare Alessandro Capello?.? In Breve Capello torna ad Arezzo mentre Stückler rientrerà alla Cremonese dopo il prestito.. Morra, Rauti e Alessio restano in rosa con contratto fino a giugno 2027.. Interessi per Pecorino del Sudtirol e Montevago del Perugia per rinforzare l'attacco.. Obiettivo inserire almeno due nuovi elementi per completare il reparto offensivo.. Il Vicenza prepara una ristrutturazione profonda del reparto offensivo per la stagione 20262027, con cambiamenti che supereranno i sei elementi inizialmente ipotizzati dall’allenatore Fabio Gallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, mercato in attacco: oltre 6 uscite per un nuovo reparto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIALE CRISPI - Bicamere biservizi al secondo piano con terrazzo abitabile e garage

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Crespini all’attacco: "Per gli assessori uscite da oltre 700mila euro all’anno"

Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dal BrasileCon Antonio Conte che pretende rinforzi di qualità per puntare di nuovo in alto, la dirigenza azzurra prepara il mercato alla ricerca di nuovi...

Vicenza, fari sull'attacco: piace Gliozzi, Merkaj l'idea in caso di retrocessione del SüdtirolIl mercato del Vicenza inizia a entrare ufficialmente nel vivo. La dirigenza biancorossa si sta muovendo con anticipo per vagliare diversi profili e costruire una lista di obiettivi concreti sui quali ... tuttob.com

Modena, rivoluzione in attacco: restano solo Pedro Mendes. Piace Stuckler del VicenzaIl Modena ha già iniziato a programmare la prossima stagione dopo la delusione maturata ai playoff di Serie B, conclusi con la pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia al primo turno. tuttomercatoweb.com