Il 17 marzo, gli studenti di Asti si riuniranno in piazza per manifestare contro la mafia. L’evento coinvolge diverse scuole e mira a ricordare le vittime della criminalità organizzata, promuovendo un messaggio di legalità e solidarietà. La manifestazione è organizzata da studenti e associazioni locali, che invitano la cittadinanza a partecipare. La giornata si svolgerà in modo pacifico e rispettoso.

La città di Asti si prepara a diventare il punto di incontro per la memoria e l’azione civile nel prossimo 17 marzo. In piazza San Secondo, studenti e cittadini si riuniranno dalle 10 alle 12 per celebrare la Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Questo appuntamento locale funge da preludio all’evento nazionale che si terrà a Torino con lo slogan Fame di verità e giustizia. L’iniziativa non prevede la lettura dei nomi delle vittime, ma punta su un confronto diretto tra generazioni diverse. Al centro della manifestazione ci saranno i ragazzi delle scuole astigiane, protagonisti attivi che presenteranno i risultati dei percorsi didattici svolti in classe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti: studenti contro la mafia, il 17 marzo in piazza

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