Da Milano a Vibo Valentia blitz della polizia contro la ndrangheta Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle cosche

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione che ha coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Milano e Vibo Valentia. Sono state eseguite 54 misure cautelari nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta. L’azione ha portato al fermo di diversi sospetti, con l’obiettivo di colpire le presunte attività criminali delle cosche. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia contro il fenomeno mafioso.