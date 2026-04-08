Da Milano a Vibo Valentia blitz della polizia contro la ndrangheta Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle cosche
Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione che ha coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Milano e Vibo Valentia. Sono state eseguite 54 misure cautelari nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta. L’azione ha portato al fermo di diversi sospetti, con l’obiettivo di colpire le presunte attività criminali delle cosche. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia contro il fenomeno mafioso.
Da Milano fino a Vibo Valentia, la ‘ngrangheta finisce nel mirino della polizia che questa mattina ha eseguito 54 misure cautelari. Agli indagati, a seconda delle posizioni, viene contestato uno sterminato elenco di reati: associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato. E ancora: detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio...
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