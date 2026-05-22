Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 22 maggio 2026, sono stati diffusi nuovi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulle strade, con l’obiettivo di aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. I dati vengono aggiornati periodicamente per riflettere le variazioni che si verificano nel corso della giornata.

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Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove si procede a rilento tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli vediamo poi la situazione sul raccordo momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Pontina partire da Spinaceto e sulle consolari.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove si ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it