Via Verdi sta per essere oggetto di lavori di ristrutturazione con un investimento di circa un milione di euro approvato dal Comune. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi lungo tutta la strada, che rappresenta una delle arterie principali della città. I lavori sono stati ufficialmente avviati e si prevedono interventi che cambieranno l’aspetto dell’area nel prossimo periodo. La riqualificazione interesserà principalmente l’assetto pedonale della zona.

Via Verdi si prepara a cambiare volto. Il Comune ha dato il via libera al grande cantiere che trasformerà una delle strade chiave della città, per un investimento totale che sfiora il milione di euro. L’obiettivo è di restituire ai cittadini una via più bella, sicura e moderna, cancellando il degrado e migliorando il decoro urbano. Il progetto entra finalmente nella fase operativa dopo la conclusione della gara d’appalto gestita online. Tra le aziende che hanno risposto all’invito del Comune, a spuntarla è stata la ‘ San Colombano Costruzioni ’, un’importante impresa con sede a Milano. L’azienda si è aggiudicata i lavori con un’offerta di 867mila e 126 euro, battendo la concorrenza grazie a un piccolo sconto sulla base d’asta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Verdi si rifà il look. Investimento da 1 milione per i nuovi marciapiedi

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