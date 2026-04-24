Il Giro d' Italia rifà il look alle strade del novarese | piano da un milione per i nuovi asfalti ecco dove

Il Giro d’Italia sta attraversando le strade del novarese con lavori di rinnovamento. La Provincia di Novara ha approvato tre decreti destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria locale. Per queste operazioni sono stati stanziati complessivamente 1 milione e 50 mila euro, destinati al rifacimento degli asfalti in diverse zone della provincia. I lavori riguarderanno alcune delle principali arterie stradali della zona.

La Provincia di Novara ha approvato tre decreti per la manutenzione straordinaria della rete viaria, stanziando complessivamente 1 milione e 50mila euro. I provvedimenti riguardano il rifacimento dell'asfalto e il consolidamento del piano viabile nei tre reparti territoriali - Basso, Medio e Alto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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