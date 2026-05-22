Via Nuova Agnano senso unico per un mese | lavori alla rete elettrica
A partire da lunedì 25 maggio e fino al 19 giugno 2026, via Nuova Agnano sarà percorribile in senso unico nel tratto tra l’incrocio con viale Kennedy e quello con via Bagnoli e via Diocleziano. La modifica alla viabilità sarà temporanea e riguarda un tratto di circa un mese, in occasione di lavori alla rete elettrica. Durante questo periodo, il traffico sarà regolato con un senso unico di marcia, per consentire l’intervento senza interruzioni.
Via Nuova Agnano cambia circolazione per quasi un mese. Da lunedì 25 maggio e fino al 19 giugno 2026 sarà istituito un dispositivo temporaneo di traffico nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Kennedy e quello con via Bagnoli e via Diocleziano.Il provvedimento è stato disposto dal Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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