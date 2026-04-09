Vomero via Cilea a senso alternato dal 13 al 16 aprile per lavori alla rete elettrica

Dal 13 al 16 aprile, via Cilea nel quartiere Vomero sarà percorribile a senso alternato a causa di lavori alla rete elettrica eseguiti da E-Distribuzione. Durante questo periodo, saranno in vigore divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità, che interesseranno la strada nel tratto interessato dall’intervento. La limitazione si rende necessaria per consentire l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e di aggiornamento dell’infrastruttura elettrica.

Via Cilea al Vomero a senso alternato dal 13 al 16 aprile per lavori E-Distribuzione. Previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità. Modifiche alla viabilità al Vomero per lavori di potenziamento della rete elettrica. Da lunedì 13 a giovedì 16 aprile via Francesco Cilea sarà interessata da un cantiere di E-Distribuzione per la posa di nuovi cavi dell’energia elettrica. Gli interventi, come riporta Fanpage, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, nel tratto tra il civico 69 e l’incrocio con vico Acitillo. Per consentire le operazioni sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri e semafori mobili nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vomero, via Cilea a senso alternato dal 13 al 16 aprile per lavori alla rete elettrica Vomero, via Cilea a senso unico alternato da lunedì per 4 giorni: c’è il cantiere per i nuovi cavi elettriciAl via i lavori di E-Distribuzione in via Cilea, proseguiranno in via De Nardis e via Mascagni. Nuovi lavori alla rete idrica, scattano divieti e senso unico alternato in due arterie del centroDivieti di sosta, traffico regolato e modifiche temporanee alla circolazione per permettere i lavori sulla rete idrica cittadina. Temi più discussi: Napoli, nuovo piano per la pulizia delle caditoie: calendario di aprile 2026 nelle Municipalità; Vomero, via Cimarosa: fermata dell’autobus con auto in sosta; Costiera amalfitana, targhe alterne 2026 sulla statale 163: date, orari e comuni coinvolti tra marzo e maggio. Vomero, via Cilea a senso alternato dal 13 al 16 aprile per lavori alla rete elettricaVia Cilea al Vomero a senso alternato dal 13 al 16 aprile per lavori E-Distribuzione. Previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità. 2anews.it Vomero, via Cilea a senso unico alternato da lunedì per 4 giorni: c’è il cantiere per i nuovi cavi elettriciVia Cilea al Vomero a senso alternato per 4 giorni da lunedì 13 aprile. Si apre il cantiere di E-Distribuzione per la posa dei nuovi cavi dell'energia elettrica. Si lavorerà dalle 9 alle 18, tra il ci ... fanpage.it Vetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli depredati. È lo scenario desolante che si è presentato stamattina ai residenti di Viale Raffaello, nel cuore del Vomero, per quella che doveva essere una tranquilla giornata festiva e si è trasformata in un - facebook.com facebook