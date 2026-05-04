Lavori accanto alla Nonantolana senso unico alternato e disagi in vista
Da giovedì 7 maggio fino a lunedì 11 maggio, lungo la strada provinciale 255 "Nonantolana" di circa 800 metri, nella zona che fiancheggia il nuovo percorso ciclopedonale, sarà istituito un senso unico alternato regolato a vista da movieri per consentire l’esecuzione di prove tecniche sulla.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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