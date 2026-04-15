Lavori alla nuova cabina elettrica Semafori e limitazioni al traffico

Da ieri sono in corso lavori per l’installazione di una nuova cabina elettrica lungo Via Appetito. Per permettere le operazioni, tra le 8.30 e le 18, è stato istituito il divieto di transito e sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Panoramica e il civico 222. La limitazione resterà in vigore fino al completamento dell’intervento. Sono presenti semafori temporanei per regolare il traffico durante le operazioni.

Per consentire i lavori di allacciamento di una nuova cabina elettrica, da ieri e fino al termine dell’intervento è vietato il transito e la sosta tra le 8,30 e le 18 a tutti i veicoli in Via Appetito nel tratto compreso tra l’intersezione tra la Via Panoramica (Chiesa Immacolata) e il civico 222. In caso di necessità, data la complessità delle operazioni di scavo, su richiesta della ditta operante, il Comando di Polizia Locale potrà prorogare l’orario del divieto di transito per tutto il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento. Si potrà accedere ed uscire in Via Appetito in senso unico alternato nel tratto compreso tra il civico 1 e di via Appetito e la rampa di accesso alle scuole medie, la circolazione sarà regolamentata da lanterne semaforiche e apposizione di movieri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori alla nuova cabina elettrica. Semafori e limitazioni al traffico Viabilità, via Manzoni da mercoledì chiusa temporaneamente al traffico per lavori alla rete elettricaInterventi di scavo e posa cavidotto per il passaggio di nuovi cavi elettrici interesseranno via Manzoni dal 18 al 20 febbraio prossimi che dovrà... Lavori al basolato e limitazioni al traffico in via Alloro, è polemica: "Prima circoscrizione ignorata dal Comune"Il Comune annuncia l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del basolato in un tratto di via Alloro molto battuto per via...