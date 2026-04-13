Numeri che non tornano | dai rilievi della Corte dei conti lo scontro sul Piano di riequilibrio
I rilievi della Corte dei conti hanno evidenziato discrepanze nei numeri relativi al Piano di riequilibrio finanziario di un ente locale. La discussione si concentra sui dati presentati e sulle eventuali irregolarità riscontrate. La disputa riguarda le modalità di calcolo e le stime adottate, con il focus puntato sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. La questione ha acceso un acceso dibattito tra le parti coinvolte, evidenziando le tensioni legate al controllo e alla trasparenza amministrativa.
C'è un riflesso antico, nella politica italiana: trasformare ogni atto amministrativo in un campo di battaglia. Accade anche a Messina, dove una nota tecnica della Corte dei conti sul Piano di riequilibrio — otto pagine di richieste, firmate dal magistrato istruttore Urso il 20 marzo scorso — è.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Mangiaplastica, i rilievi della Corte dei Conti sul programma: fondi fermi, dati assenti e impatto marginaleLa magistratura contabile certifica inefficienze, fondi non riallocati e risultati marginali.