Via Bassi dopo le proteste si corre ai ripari
Dopo le contestazioni sollevate nelle ultime settimane, le autorità cittadine stanno intervenendo per modificare la viabilità in alcune zone di Santarcangelo. Sono previsti interventi in tre punti strategici, tra cui l’istituzione di una nuova zona a traffico limitato e il cambio di senso di alcune strade. In particolare, si preparano modifiche in via Cagnacci e via Ugo Bassi, mentre si mantiene il progetto di riorganizzare il traffico intorno a piazza Marini e in via Andrea Costa.
Una rivoluzione della viabilità, in tre punti nevralgici di Santarcangelo. Dopo l’annuncio (contestatissimo) di voler cambiare la viabilità intorno a piazza Marini e mettere il senso unico in via Andrea Costa, il Comune si prepara a varare la nuova Ztl in via Cagnacci e a cambiare via Ugo Bassi. Con ordine. Il 28 maggio (in biblioteca alle 20,30) sarà illustrato in un incontro pubblico il progetto di riqualificazione di viabilità e sosta in via Ugo Bassi e strade vicine. Da un anno il comitato dei residenti chiedeva al Comune di intervenire: il divieto di circolazione di camion e trattori è sistematicamente ignorato e in via Bassi si corre troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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