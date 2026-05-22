Via Bassi dopo le proteste si corre ai ripari

Dopo le contestazioni sollevate nelle ultime settimane, le autorità cittadine stanno intervenendo per modificare la viabilità in alcune zone di Santarcangelo. Sono previsti interventi in tre punti strategici, tra cui l’istituzione di una nuova zona a traffico limitato e il cambio di senso di alcune strade. In particolare, si preparano modifiche in via Cagnacci e via Ugo Bassi, mentre si mantiene il progetto di riorganizzare il traffico intorno a piazza Marini e in via Andrea Costa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui