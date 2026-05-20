Bonus affitti dopo le polemiche il Comune corre ai ripari | ecco i chiarimenti sull' invio delle domande
Dopo le contestazioni riguardanti il modulo di richiesta, il Comune ha pubblicato un documento con istruzioni dettagliate sulla procedura per il bonus affitti. La comunicazione mira a chiarire i passaggi necessari per presentare correttamente le domande, in risposta alle problematiche segnalate dagli utenti. La nuova documentazione vuole facilitare il processo e ridurre i possibili errori durante la compilazione. Il Comune ha deciso di intervenire per fornire indicazioni più precise e rassicurare chi desidera accedere al beneficio.
Sul bonus affitti il Comune corre ai ripari e, dopo le criticità segnalate nella presentazione delle domande, pubblica un documento con cui fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura da seguire. Sono le cosiddette Faq che integrano l'avviso pubblicato l'11 maggio e che è possibile scaricare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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