Doveva essere un semplice aggiornamento, ma per molti utenti si è trasformato in un problema inatteso. Dopo il Feature Drop di marzo 2026, il Pixel Watch ha iniziato a registrare dati completamente sballati su passi e calorie, generando confusione e polemiche. Subito dopo l’installazione dell’update, numerosi utenti hanno segnalato anomalie evidenti. Persone rimaste sedute per ore si sono ritrovate con migliaia di passi registrati, mentre i conteggi calorici risultavano decisamente fuori scala. Le segnalazioni si sono diffuse rapidamente su piattaforme come Reddit e nei forum ufficiali, evidenziando un problema diffuso e non isolato. Dopo giorni di segnalazioni, Google ha confermato di aver individuato la causa del malfunzionamento. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Pixel Watch, dati falsi dopo update: Google corre ai ripari

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