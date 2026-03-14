Napoli De Magistris sul centro sportivo | Accordo vicino con Pozzuoli ma Bagnoli resta l’area ideale

Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli è al centro di un dibattito acceso tra le parti coinvolte. Il sindaco di Napoli ha dichiarato che si sta per chiudere un accordo con Pozzuoli, ma ha anche ribadito che l’area di Bagnoli resta la scelta preferita. La questione riguarda sia le decisioni politiche che le implicazioni sportive del progetto.

"> Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli continua a far discutere e ad animare il dibattito politico e sportivo. A intervenire sul tema è stato l’ex sindaco Luigi De Magistris, che ha commentato la situazione nel corso della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero. Secondo quanto riportato dalle dichiarazioni di Luigi De Magistris a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, la trattativa tra il Napoli e il Comune di Pozzuoli sarebbe ormai in una fase molto avanzata. «Si parla di una fase conclusiva dell’accordo tra il Napoli e il Comune di Pozzuoli per quest’area molto ampia destinata al nuovo centro sportivo», ha spiegato l’ex primo cittadino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, De Magistris sul centro sportivo: «Accordo vicino con Pozzuoli ma Bagnoli resta l’area ideale» Articoli correlati Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del NapoliIl Napoli di Aurelio de Laurentiis sembra aver trovato l’area dove costruire il nuovo centro sportivo per la squadra partenopea. Comune di Napoli, Formisano: Luigi De Magistris ricade su vecchi errori puntando sul tema BagnoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli De Magistris sul centro sportivo... Temi più discussi: De Magistris: Siamo all'attacco finale della Costituzione. L'ex sindaco presenta il suo nuovo libro; Giudizio basato su pregiudizi, De Magistris difende Sal Da Vinci a Sanremo e 'attacca' Cazzullo; Attuare la Costituzione ,l'ultimo libro di de Magistris giovedì alla Feltrinelli in Piazza dei; Napoli, Luigi de Magistris presenta il suo nuovo libro sulla Costituzione alla Feltrinelli. Nuovo centro sportivo, De Magistris: A Pozzuoli temi burocratici complessi, sostengo un'altra areaLuigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: C’è ancora un po’ di razzismo territoriale nei confronti della città di Napoli da fuori. I ... msn.com Referendum, De Magistris per il No in un incontro a scuola. Valditara minaccia: Sanzioni per istituti che violano la par condicioIl ministro dell'Istruzione contro l'incontro con De Magistris per il No al referendum: Sanzioni per chi viola la par condicio ... ilfattoquotidiano.it I BORBONE VOLEVANO LASCIARE LIBERO IL PAESAGGIO Come non parlare di storia di Napoli nella Giornata nazionale del Paesaggio È la città delle gouches, in un’epoca in cui la fotografia non c’era e il desiderio dei viaggiatori del Grand Tour settecent - facebook.com facebook Al #Maradona il #Napoli cerca rilancio contro un #Lecce che vuole punti salvezza: differenza tecnica evidente, ma attenzione alle sorprese in una #SerieA sempre più imprevedibile Nell’analisi trovi stato di forma, probabili formazioni, quote aggiornate: leggi x.com