A Chioggia sta per entrare in vigore l’isola pedonale nel centro storico, anche se ancora non è stata comunicata una data ufficiale. La decisione, annunciata più volte in passato, riguarda la creazione di un'area esclusivamente percorribile a piedi all’interno del centro cittadino. La misura era stata anticipata già durante l’istituzione della zona a traffico limitato.

Il sindaco Armelao: «Prevista fino dall'attivazione della ztl, la cittadinanza si è abituata». Sarà attiva dalle 11 alle 20, e fino all'una di notte in estate. L'assessore Penzo: «Pieno accordo con le categorie, svolta epocale» Non c'è ancora una data ufficiale, ma l'isola pedonale nel centro di Chioggia, già più volte anticipata fin dall’istituzione della ztl, sta per diventare realtà. Lo assicurano il sindaco Mauro Armelao e l’assessore con delega alla polizia locale Matteo Penzo, secondo cui l'istituzione della zona pedonale è prevista per metà aprile, e avrà gli stessi orari della Ztl: 11.00-20.00 in inverno, dalle 11 all'una di notte in estate (dal 1 maggio). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Chioggia, l'isola pedonale in centro al via da metà aprile

Articoli correlati

Isola pedonale del centro storico, in futuro niente bicicletteLe biciclette potrebbero essere bandite dall’isola pedonale del centro storico di Latina, in un futuro prossimo.

Centro Autismo, l’ASL fissa l’obiettivo: inaugurazione entro metà aprileLa direttrice generale dell’ASL ribadisce la responsabilità legata agli investimenti economici e sociali.

Una raccolta di contenuti su Chioggia l'isola pedonale in centro al...

Temi più discussi: Da oggi chiude il ponte Baden Powell per i lavori della ciclovia Ven-To; Acqua alta: stanotte toccati i 104 cm a Venezia e i 117cm a Chioggia; Maltempo, forti raffiche di vento: precipita la palma del centro di Portogruaro, rami caduti e recinzioni danneggiate.

Messina, isola pedonale in via Camiciotti: c'è una nuova prorogaA Messina, via Camiciotti resta pedonale. L’ultima ordinanza del Comune proroga infatti la chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e ... rtp.gazzettadelsud.it

Prorogata (ancora) l’isola pedonale di via CamiciottiMESSINA. Dopo l’ultima proroga all’ordinanza che sanciva la pedonalizzazione di via Camiciotti, ne arriva un’altra che chiude l’arteria tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi fino al 30 settembre 2026, ... letteraemme.it

27/3/26. FOCUS SULL'ISOLA DI ALBARELLA. L’Isola di Albarella, nel territorio comunale di Rosolina, è un’oasi naturale all’interno del Parco regionale del Delta del Po, a circa 30 km da Chioggia (Venezia), ed è una delle mete turistiche più eleganti e curate x.com

Chioggia - Leonardo Bazzaro -( 1894) - buon pomeriggio- - facebook.com facebook