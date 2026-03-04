Il Kazakistan, paese ricco di risorse di gas e petrolio e grande produttore agricolo, continua a mantenere stretti legami economici con Mosca. Nel frattempo, i rapporti con Pechino sono notevolmente cresciuti negli ultimi anni, evidenziando un aumento dell’interscambio commerciale. Il paese dell’Asia centrale mostra una certa apertura verso la Cina, senza abbandonare il rapporto tradizionale con la Russia.

Il Kazakistan è una landa sconfinata fra le ultime propaggini dell’Europa e l’immensa steppa asiatica che occupa la parte centrale di questa nazione. Nonostante i 2,7 milioni di chilometri quadrati che ne compongono la superficie, il Kazakistan ha appena di 19 milioni di abitanti, concentrati soprattutto in alcune aree specifiche come nella capitale Astana. Questo poco conosciuto gigante euro-asiatico è stato un serbatoio energetico dell’Unione Sovietica che vi ha impiantato sconfinate coltivazioni agricole. Mosca stabilì qui quello che veniva chiamato cosmodromo, esattamente a Bajkonur che è la più antica e grande base di lancio al mondo, tuttora gestita dalla Russia tramite un contratto d’affitto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kazakistan, il gigante dell’energia che non molla Mosca e apre a Pechino

Il Kazakistan produrrà munizioni secondo gli standard Nato per limitare la dipendenza dalla Russia. Mosca: “Mossa ostile”Negli ultimi giorni è tornato di prepotenza sotto ai riflettori il tema di una possibile adesione dell’Ucraina alla Nato.

Dior apre a Pechino una casa da sogno (letteralmente): dentro il nuovo flagship che sembra un’opera d’arte abitabileC’è un nuovo indirizzo a Pechino che non è solo una boutique, ma un’esperienza totale.