Vestiamo a colori | dimmi le tue scelte di stile e ti dirò chi sei

Le scelte di colore negli abiti di una persona possono comunicare molto al primo sguardo. Un trendsetter noto per il suo stile ha recentemente sottolineato come i colori scelti nei vestiti riflettano aspetti della personalità. L'argomento è stato affrontato in un articolo pubblicato su una rivista di moda, che analizza il modo in cui il modo di vestirsi può essere un riflesso delle preferenze e delle caratteristiche individuali. Questa tematica si inserisce in un dibattito più ampio sulle relazioni tra abbigliamento e identità.

Non si può parlare di fashion o di moda senza parlare di colori. Il colore è sempre stato il protagonista assoluto e ogni stagione veniva caratterizzata da un determinato colore che diventava un must-have irrinunciabile, quello alla moda che tutti dovevano indossare. Ci sono colori che hanno saputo caratterizzare un brand, consacrandolo e diventando essenza, anima inconfondibile di quello stilista. Famoso il Rosso Valentino, il grigio di Armani, il bianco di Laura Biagiotti o i toni caldi del marrone dell’intramontabile logo Gucci o della stampa monogram di Vuitton e così via. Iconico il tubino nero, vero must-have e simbolo assoluto... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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