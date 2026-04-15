Russia dimmi dove ti informi e ti dirò chi sei | la Tv putiniana contro l’anarchia dei social

Recentemente si è parlato delle iniziative del governo russo per sviluppare una rete digitale controllata, con l’obiettivo di proteggere il paese da influenze esterne. Questa strategia viene presentata come una questione di sicurezza nazionale, seguendo una linea che mira a rafforzare l’autonomia informativa rispetto ai social media e alle piattaforme straniere. La vicenda si inserisce in una più ampia discussione sui confini tra controllo statale e libertà di informazione.

Pochi giorni fa abbiamo dato conto, in queste pagine, dei ripetuti sforzi del Cremlino per creare una Rete russa “protetta” da influenze esterne, ovviamente per le “ragioni di sicurezza” che vengono sempre addotte in questi casi. E in particolare, abbiamo raccontato degli sforzi per diffondere tra i russi, per tutta una serie di impieghi (dall’ home banking alla messaggistica ai rapporti con le amministrazioni locali e federali) l’app statale Max, cercando nel contempo di limitare o bandire Telegram, l’app di messaggistica che garantisce agli utenti la riservatezza dei dati e che oggi, dopo la messa fuorilegge di What’s App, è di gran lunga lo strumento più usato in Russia.🔗 Leggi su It.insideover.com

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