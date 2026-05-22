Il presidente degli Stati Uniti ha espresso delusione per il mancato supporto di alcuni alleati della NATO riguardo all’operazione contro l’Iran. Durante i colloqui di pace recenti, sono stati registrati lievi progressi, considerati comunque positivi. Trump ha commentato la situazione sottolineando come il sostegno internazionale sia stato inferiore alle aspettative. La discussione si concentra sulla posizione di diversi paesi alleati e sulla loro reazione alle azioni militari nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è «rimasto francamente deluso» dal mancato sostegno di «alcuni alleati Nato» all’attacco all’Iran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in apertura dei lavori della ministeriale Nato di Helsingborg. «Siamo qui per gettare le basi per quello che credo sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della Nato», ha detto Rubio, «il presidente è rimasto francamente deluso da alcuni dei nostri alleati Nato e della loro risposta alle nostre operazioni in Medio Oriente». «Questo problema dovrà essere affrontato. Non verrà risolto o affrontato oggi. E’ una questione che i leader dovranno discutere», ha aggiunto Rubio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, Rubio: Trump francamente deluso da alleati Nato. Lievi progressi nei colloqui di pace: è positivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Frankly, Trumps Disappointed: Rubio Warns NATO Allies Alongside Rutte | APT

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Rubio: «Lievi progressi nei colloqui di pace con l’Iran, è positivo»

Usa-Iran, Rubio: «Trump molto deluso dalla Nato». Khamenei gela Trump e Israele: «Mai all’estero l’uranio arricchito» – La direttaA quasi tre mesi dallo scoppio della guerra del Golfo, continuano ad alternarsi le minacce di ripresa di azione militare da parte degli Usa e gli...

Iran, Rubio: Trump francamente deluso da alleati Nato. Lievi progressi nei colloqui di pace: è positivoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è rimasto francamente deluso dal mancato sostegno di alcuni alleati Nato all’attacco all’Iran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rub ... gazzettadelsud.it

Iran: Rubio, Trump francamente deluso da alcuni alleati NatoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it