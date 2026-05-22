vertenza sud la cgil si mobilita per il meridione

La Cgil ha annunciato una mobilitazione per il Mezzogiorno, in risposta alla mancanza di interventi governativi specifici per questa regione. Attualmente, circa 1,2 milioni di lavoratori italiani vivono in condizioni di povertà nel Sud, che rappresenta circa la metà di tutti i lavoratori in difficoltà nel paese. Non sono stati lanciati nuovi progetti o iniziative dedicate al rilancio economico e sociale del territorio, mentre gli incentivi finora adottati sembrano non aver prodotto cambiamenti significativi.

Crisi del lavoro La metà dei lavoratori poveri italiani (1,2 milioni) vive nel Mezzogiorno eppure il governo non ha avviato alcun progetto per il meridione Crisi del lavoro La metà dei lavoratori poveri italiani (1,2 milioni) vive nel Mezzogiorno eppure il governo non ha avviato alcun progetto per il meridione La metà dei lavoratori poveri italiani (1,2 milioni) vive nel Mezzogiorno eppure il governo non ha avviato alcun progetto per il meridione, non avendo altra visione che gli incentivi a pioggia. I dati diffusi ieri dalla Cgil durante l’assemblea nazionale «Una e indivisibile: l’Italia riparte dal Mezzogiorno» fotografano un paese diviso e smontano la narrazione delle destre sulla rimonta del Sud. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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