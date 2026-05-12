Mobilità Valle Caudina Filt CGIL e CGIL | Momento cruciale per il futuro delle infrastrutture
La Filt CGIL e la CGIL di Avellino hanno commentato la situazione attuale della mobilità nella Valle Caudina e nel capoluogo irpino. In un momento considerato decisivo per le infrastrutture provinciali, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l'importanza di intervenire per migliorare la rete di trasporti e le condizioni di mobilità dei residenti. La discussione riguarda anche le prospettive future e le possibili strategie di intervento.
La Filt CGIL AvellinoBenevento e la CGIL di Avellino intervengono sulla situazione della mobilità del capoluogo Irpino e della Valle Caudina, in un momento cruciale per il futuro delle infrastrutture provinciali e per la qualità della vita dei cittadini. Un capoluogo senza ferro da 14 anni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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