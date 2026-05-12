Mobilità Valle Caudina Filt CGIL e CGIL | Momento cruciale per il futuro delle infrastrutture

La Filt CGIL e la CGIL di Avellino hanno commentato la situazione attuale della mobilità nella Valle Caudina e nel capoluogo irpino. In un momento considerato decisivo per le infrastrutture provinciali, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l'importanza di intervenire per migliorare la rete di trasporti e le condizioni di mobilità dei residenti. La discussione riguarda anche le prospettive future e le possibili strategie di intervento.

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