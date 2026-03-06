Calabria | Mercuri guida l’Italia del Meridione verso il Sud

La Calabria si appresta a diventare il centro di un nuovo progetto politico chiamato Italia del Meridione, con Mercuri alla guida. La regione si prepara a svolgere un ruolo chiave nel movimento, che punta a rappresentare le istanze del Sud Italia. La notizia riguarda l’imminente coinvolgimento della Calabria in questa iniziativa politica e il ruolo di Mercuri come figura di riferimento.

La Calabria sta per diventare il laboratorio politico più importante del movimento Italia del Meridione. Eugenio Mercuri, originario di Lamezia Terme, è stato ufficialmente nominato nuovo portavoce regionale durante un incontro presso la Segreteria Politica Nazionale. Questa scelta strategica segna una svolta: trasformare il Sud da area periferica a baricentro delle decisioni nazionali e mediterranee. Il segretario federale Vincenzo Castellano ha affidato a Mercuri il compito di radicare l'organizzazione sul territorio calabrese, puntando su professionisti e giovani. La visione non è solo politica ma strutturale, mirata a creare una rete capillare che intercetti le istanze reali della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Fondazione Con il Sud, 8 mln contro lo spopolamento del Meridione: 260 comuni coinvolti

Leggi anche: Napoli guida la crescita del turismo nel Sud Italia