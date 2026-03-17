Oggi presso la Presidenza della Regione Puglia si è tenuto un incontro tra la Task Force regionale, le organizzazioni sindacali e la direzione di Vestas Italia. Durante la riunione si è discusso del trasferimento dei lavoratori al magazzino di Melfi, ma ancora quattro lavoratori non sono stati ricollocati. La vertenza riguarda principalmente questa situazione di stallo.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto oggi, presso la Presidenza della Regione Puglia, un nuovo incontro tra la Task Force regionale, le organizzazioni sindacali e la direzione di Vestas Italia, nell’ambito del confronto sul trasferimento dei lavoratori presso il magazzino di Melfi. FIM, FIOM e UILM hanno espresso forte disappunto per l’assenza di Vestas Blades, nonostante il formale invito della Regione a partecipare al tavolo. Una mancanza definita “irrispettosa” dai sindacati, soprattutto alla luce della fase delicata della vertenza. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sugli sviluppi successivi all’ultimo incontro del 28 gennaio, che aveva portato alla sottoscrizione di un verbale condiviso tra le parti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vertenza Vestas, ancora quattro lavoratori senza ricollocazione

Articoli correlati

Microgame ritira i licenziamenti: svolta nella vertenza, 14 lavoratori verso la ricollocazioneTempo di lettura: < 1 minutoSvolta inattesa per quanto riguarda la vertenza Microgame.

Taranto, vertenza Vestas: lavoratori in assemblea decidono di occupare Sciopero ad oltranzaL'articolo Taranto, vertenza Vestas: lavoratori in assemblea decidono di occupare Sciopero ad oltranza proviene da Noi Notizie.

Contenuti e approfondimenti su Vertenza Vestas

Discussioni sull' argomento Vestas Taranto, quattro lavoratori ancora senza ricollocazione: il 17 marzo tavolo decisivo in Regione; Vestas, trattativa in salita: la Fiom chiede alla Regione di coinvolgere anche Vestas Blades nell’incontro del 17.

Vertenza Vestas: sospesi i trasferimenti e riprende il dialogo sindacaleAl tavolo regionale, presieduto dal presidente del Sepac Leo Caroli, erano presenti i vertici aziendali, le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Eugenio Di ... quotidianodipuglia.it

Articoli con argomento: ‘trasferimento Melfi’La vertenza Vestas arriva a un nuovo passaggio chiave. Il 17 marzo incontro decisivo in Regione Puglia (continua la lettura) Archiviato con: Fiom Cgil Lavoro Regione Puglia SEPAC Taranto trasferimento ... trmtv.it

La vertenza Vestas torna al centro dell’attenzione in vista dell’incontro del 17 marzo convocato dal Comitato Sepac della Regione Puglia. - facebook.com facebook