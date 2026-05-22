Verso Milan-Cagliari le probabili formazioni | ecco le scelte di Allegri
Mentre si avvicina la sfida tra Milan e Cagliari, si delineano le probabili formazioni con le scelte di Allegri. Il Milan cerca di ottenere una vittoria fondamentale in ottica Champions League, puntando sui giocatori più in forma e su alcune modifiche rispetto alle ultime partite. Il Cagliari si prepara a rispondere con la formazione titolare, cercando di mettere in difficoltà i rossoneri. Entrambi gli allenatori stanno valutando le scelte in vista di un match che si svolgerà nel prossimo fine settimana.
Dopo settimane difficili, contro il Genoa il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame. Grazie alla vittoria contro i rossoblù, la squadra di Allegri si ritrova ancora impegnata nella lotta alla Champions League. Domenica alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della stagione. Il diavolo, infatti, ha un compito ben preciso: vincere e volare direttamente in Champions League, senza dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme. Arrivano ottime notizie per Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Verso Cagliari milan solo per i tre punti la probabile formazione e le decisioni di allegri
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