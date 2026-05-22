Verso Milan-Cagliari le probabili formazioni | ecco le scelte di Allegri

Mentre si avvicina la sfida tra Milan e Cagliari, si delineano le probabili formazioni con le scelte di Allegri. Il Milan cerca di ottenere una vittoria fondamentale in ottica Champions League, puntando sui giocatori più in forma e su alcune modifiche rispetto alle ultime partite. Il Cagliari si prepara a rispondere con la formazione titolare, cercando di mettere in difficoltà i rossoneri. Entrambi gli allenatori stanno valutando le scelte in vista di un match che si svolgerà nel prossimo fine settimana.

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Dopo settimane difficili, contro il Genoa il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame. Grazie alla vittoria contro i rossoblù, la squadra di Allegri si ritrova ancora impegnata nella lotta alla Champions League. Domenica alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della stagione. Il diavolo, infatti, ha un compito ben preciso: vincere e volare direttamente in Champions League, senza dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme. Arrivano ottime notizie per Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Cagliari, le probabili formazioni: ecco le scelte di Allegri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Verso Cagliari milan solo per i tre punti la probabile formazione e le decisioni di allegri Sullo stesso argomento Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: le scelte di Allegri e ChivuMilan-Inter, le probabili formazioni del derby: per Allegri e Chivu pochissimi dubbi in vista della super sfida di questa sera. Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le ‘scelte’ di AllegriDopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri vale assolutamente riscattarsi. Verso Milan-Cagliari: Modric torna titolare. Triplo dubbio per Allegri x.com Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit Verso Milan-CagliariI rossoblù si sono allenati al CRAI Sport Center a due giorni dal match del Meazza, ultimo impegno del campionato di Serie A 2025/26 ... cagliaricalcio.com Allenamento Cagliari in chiave Milan al CRAI: focus su forza, possesso e partitelle per i rossoblù! La preparazione alla gara contro AllegriAllenamento Cagliari in chiave Milan al CRAI: focus su forza, possesso e partitelle per i rossoblù! La preparazione alla gara contro Allegri ... cagliarinews24.com