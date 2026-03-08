Milan-Inter le probabili formazioni del derby | le scelte di Allegri e Chivu

Stasera si disputa il derby tra Milan e Inter, con Allegri e Chivu pronti a schierare le loro formazioni. Entrambi i tecnici hanno poche incognite nelle scelte dei giocatori, puntando su quelli considerati titolari. La partita è attesa con attenzione da tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse le decisioni sui moduli e sui giocatori convocati.

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: per Allegri e Chivu pochissimi dubbi in vista della super sfida di questa sera. Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: nonostante il recupero di Bartesaghi, Allegri dovrebbe puntare su Estupinan largo a sinistra. Poi tutti i titolari in campo con Leao e Pulisic coppia titolare in attacco. Probabili formazioni Inter Juve, le possibili scelte di Spalletti per il derby d'Italia. Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi. Milano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu. Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto.