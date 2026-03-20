Milan-Torino probabili formazioni | Fullkrug in attacco! Le ‘scelte’ di Allegri

Domani si sfidano Milan e Torino in una partita di Serie A, con Fullkrug che giocherà in attacco per il Milan. Le probabili formazioni sono state annunciate da Allegri e D'Aversa, che hanno definito le scelte per questa sfida. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questa importante giornata di campionato.

Dopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri vale assolutamente riscattarsi. Domani, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro, i rossoneri affronteranno il Torino di Roberto d'Aversa, reduce da una splendida vittoria per 4-1 contro il Parma di Cuesta. La domanda, però, sorge spontanea: chi scenderà in campo? Andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Milan-Torino, match valido per la 30esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. PROSSIMA SCHEDA >>> Dopo la squalifica, il Milan e Allegri ritrovano Adrien Rabiot, perno del centrocampo rossonero. A differenza della scorsa volta, Estupinan dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le ‘scelte’ di Allegri Articoli correlati Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug occasione da titolare. Un ritorno per AllegriMilan-Torino, il Diavolo deve tornare a vincere per consolidare un posto nelle prime quattro del campionato italiano. Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan: ecco le scelte di Allegri su Rabiot e FüllkrugEcco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio... Contenuti utili per approfondire Milan Torino probabili formazioni... Temi più discussi: Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Le probabili formazioni di Milan-Torino (Serie A); Milan-Torino, probabili formazioni e ultime notizie: chi con Pulisic in attacco? Allegri ritrova Rabiot; Milan-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming. Probabili formazioni Milan-Torino: cosa filtra sul sostituto di Leao, Zapata in panchinaProbabili formazioni Milan Torino - Nella giornata di sabato 21 marzo, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Verso Milan-Torino: le probabili formazioni delle due squadreQueste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Torino per la gara di domani alle 18 a San Siro, valida per la 30^ giornata di Serie A: MILAN: (3-5-2) ... milannews.it MILAN-TORINO 23/24 | LA “THEAO” COLPISCE ANCORA #RoadToMilanTorino - facebook.com facebook Per domani in #MilanTorino fuori #RafaLeao La verità sui motivi e la probabile formazione x.com