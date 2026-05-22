Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45 si giocherà la partita tra Verona e Roma. Un mese fa, in pochi avrebbero previsto che la squadra giallorossa si trovasse al quarto posto in classifica a un turno dalla conclusione del campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista dell’incontro, che si svolgerà allo stadio locale. La sfida si presenta come un’ultima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti importanti prima della fine della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

verona roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Verona-Roma (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VERONA ROMA e MILAN CAGLIARI tutte e 2 domenica 24 maggio alle 20:45 # #

Video VERONA ROMA e MILAN CAGLIARI tutte e 2 domenica 24 maggio alle 20:45 # #

Sullo stesso argomento

Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele...

Cremonese-Como (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo.

verona roma verona roma domenica 24Hellas Verona-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini va a caccia dei tre punti che vorrebbero dire Champions League. Nei giallorossi mancheranno sicuramente N'Dicka infortunato e Wesley squalificato ... romatoday.it

verona roma verona roma domenica 24Verona-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingDopo la vittoria nel derby i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso anche nell'ultima di campionato in programma domenica alle 20,45 ... ilromanista.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web