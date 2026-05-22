Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45 si giocherà la partita tra Verona e Roma. Un mese fa, in pochi avrebbero previsto che la squadra giallorossa si trovasse al quarto posto in classifica a un turno dalla conclusione del campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista dell’incontro, che si svolgerà allo stadio locale. La sfida si presenta come un’ultima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti importanti prima della fine della stagione.

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Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Verona-Roma (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VERONA ROMA e MILAN CAGLIARI tutte e 2 domenica 24 maggio alle 20:45 # # Sullo stesso argomento Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele... Cremonese-Como (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo. #VeronaRoma si giocherà domenica 24 maggio alle 20.45 x.com Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit Hellas Verona-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini va a caccia dei tre punti che vorrebbero dire Champions League. Nei giallorossi mancheranno sicuramente N'Dicka infortunato e Wesley squalificato ... romatoday.it Verona-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingDopo la vittoria nel derby i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso anche nell'ultima di campionato in programma domenica alle 20,45 ... ilromanista.eu