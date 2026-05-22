Cremonese-Como domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Cremonese e Como, l’unico incontro dell’ultimo turno di Serie A in cui entrambe le squadre sono ancora in corsa per un obiettivo. La sfida si disputa con le formazioni che si contendono punti importanti in vista delle ultime fasi della stagione. Sono presenti quote e pronostici che analizzano le possibilità di ciascuna formazione, considerando le prestazioni recenti e la posizione in classifica.
La sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo. I padroni di casa della Cremonese si giocano la salvezza col Lecce ma partono con un punto in meno e quindi per loro è molto complicata la situazione. I grigiorossi, per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Cremonese - Como Dom 24/05/2026 H.20:45
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