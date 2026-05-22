Domenica sera alle 20:45 si gioca la sfida tra Lecce e Genoa, ultima giornata del campionato. Il Lecce ha bisogno di una vittoria per ottenere la salvezza e chiudere la stagione senza rischi. L’avversario è il Genoa, squadra guidata dall’allenatore che ha già disputato molte partite in Serie B e in Serie A. La partita si svolge in un stadio con un pubblico che si aspetta un match aperto e deciso.

Il Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele De Rossi. I salentini si giocano la permanenza nella categoria con la Cremonese e hanno il vantaggio di trovarsi a +1 sui grigiorossi prima degli ultimi 90 minuti. In caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Lecce - Genoa Dom 24/05/2026 H.20:45

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