Verissimo – Speciale Amici di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni del 23 maggio

Il 23 maggio andrà in onda su Canale 5 uno speciale di Verissimo dedicato alla conclusione della stagione 2026. La puntata, condotta da Silvia Toffanin, sarà dedicata al talent show Amici di Maria De Filippi e includerà ospiti e anticipazioni riguardanti il programma. La trasmissione si inserisce nell’ultimo appuntamento stagionale del rotocalco, che presenta interviste e contenuti esclusivi in vista della chiusura dell’edizione corrente.

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Tutto pronto per il gran finale di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5 che per l’occasione chiude la stagione 2026 con uno Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Verissimo – Speciale Amici: sabato 23 maggio 2026. Oggi, sabato 23 maggio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con il gran finale di “ Verissimo – Speciale Amici “. Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori con una ultima puntata speciale del talk show dedicato all’universo di Amici di Maria De Filippi, il talent show che si è concluso la scorsa settimana. Nella puntata di sabato 23 maggio, infatti, Silvia Toffanin ha deciso di dedicare l’ultimo imperdibile appuntamento al talent show Amici con la presenza in studio dei finalisti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo – Speciale Amici di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni del 23 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOMBA AMICI: SPECIALE CON SILVIA TOFFANIN DOPO LA FINALE Sullo stesso argomento Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026Nuovo appuntamento con il weekend Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Silvia Toffanin, torna la puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici: le anticipazioni ift.tt/eAVSEgi x.com Con lo Speciale Amici chiude la stagione di Verissimo, Scheri 'è cresciuto'Sabato 23 maggio, su Canale 5, con Verissimo - Speciale Amici si conclude la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra gli appuntamenti pi ... ansa.it Verissimo – Speciale Amici di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni del 23 maggioTutto pronto per il gran finale di Verissimo che saluta il pubblico di Canlae 5 con lo Speciale Amici: ospiti ed anticipazioni del weekend! superguidatv.it