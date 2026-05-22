Verissimo – Speciale Amici di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni del 23 maggio
Il 23 maggio andrà in onda su Canale 5 uno speciale di Verissimo dedicato alla conclusione della stagione 2026. La puntata, condotta da Silvia Toffanin, sarà dedicata al talent show Amici di Maria De Filippi e includerà ospiti e anticipazioni riguardanti il programma. La trasmissione si inserisce nell’ultimo appuntamento stagionale del rotocalco, che presenta interviste e contenuti esclusivi in vista della chiusura dell’edizione corrente.
Tutto pronto per il gran finale di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5 che per l’occasione chiude la stagione 2026 con uno Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Verissimo – Speciale Amici: sabato 23 maggio 2026. Oggi, sabato 23 maggio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con il gran finale di “ Verissimo – Speciale Amici “. Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori con una ultima puntata speciale del talk show dedicato all’universo di Amici di Maria De Filippi, il talent show che si è concluso la scorsa settimana. Nella puntata di sabato 23 maggio, infatti, Silvia Toffanin ha deciso di dedicare l’ultimo imperdibile appuntamento al talent show Amici con la presenza in studio dei finalisti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
BOMBA AMICI: SPECIALE CON SILVIA TOFFANIN DOPO LA FINALE
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