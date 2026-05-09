Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante le due puntate sono previste interviste e approfondimenti con vari ospiti, anche se i nomi non sono stati ancora resi noti. L’evento televisivo si inserisce nella programmazione del fine settimana, offrendo ai telespettatori un approfondimento sulle storie e sugli aggiornamenti delle persone coinvolte.

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