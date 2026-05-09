Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026
Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante le due puntate sono previste interviste e approfondimenti con vari ospiti, anche se i nomi non sono stati ancora resi noti. L’evento televisivo si inserisce nella programmazione del fine settimana, offrendo ai telespettatori un approfondimento sulle storie e sugli aggiornamenti delle persone coinvolte.
Nuovo appuntamento con il weekend Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 9 maggio 2026. Oggi, sabato 9 maggio 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco di successo presentato da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata c’è Paola Turci, la cantautrice romana che è tornata sulla scene musicali a distanza di anni con un nuovo singolo dal titolo “Vita mia”. E ancora in studio arriva Nathaly Caldonazzo per raccontare le emozioni del recente matrimonio con il compagno e marito Filippo.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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