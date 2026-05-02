Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026

Sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, il programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, torna in onda nel pomeriggio su Canale 5. La trasmissione prevede interviste a vari ospiti e anticipazioni sui contenuti delle prossime puntate. La puntata si svolge nel solito orario e si concentra su interviste e approfondimenti. La conduzione e il format rimangono invariati rispetto alle edizioni precedenti.

Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 2 e domenica 3 maggio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 2 maggio 2026. Oggi, sabato 2 maggio 2026 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Nel weekend de 2 e 3 maggio spazio al “Verissimo – Le Storie” con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Si parte sabato 2 maggio dalle 16:30 con le interviste a Ditonellapiaga reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 Notizie correlate Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verissimo: Domenica 26 aprile Video; Verissimo, Michele Hunziker ospite oggi domenica 26 aprile; Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026; Ospiti tv 25 e 26 aprile: Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa, Ciao Maschio e Da noi… a Ruota Libera. Verissimo – Le Storie: ospiti e anticipazioni del 2-3 maggio 2026Torna Verissimo – Le Storie: ecco gli ospiti e anticipazioni del 2-3 maggio 2026 di Silvia Toffanin con le interviste del weekend ... mondotv24.it Silvia Toffanin ruba la scena a Verissimo con il suo Look candido e sofisticato FOTOPer la puntata di ieri pomeriggio di Verissimo, Silvia Toffanin ha sfoggiato un meraviglioso abito sui toni del rosa antico. Non c’è occasione in cui Silvia Toffanin non appaia impeccabile ma nell’ult ... myluxury.it Siamo tornati La nostra Silvia Toffanin vi aspetta ora su #Canale5 e su Mediaset Infinity con una nuova puntata domenicale di #Verissimo - facebook.com facebook