Verissimo gli ospiti della puntata del 23 maggio 2025
Il 23 maggio 2025 andrà in onda su Canale 5 uno speciale di Verissimo dedicato a Amici di Maria De Filippi. La puntata si concentrerà sugli ospiti coinvolti nel talent show, con interviste e approfondimenti. La trasmissione si presenta come un appuntamento speciale, con una lunga attesa tra i fan del programma. Nessuna informazione è ancora stata rivelata sui nomi degli intervistati o sui contenuti specifici che verranno trattati durante l’evento televisivo.
Grande attesa per lo speciale di Verissimo in onda il 23 maggio su Canale 5. La puntata sarà dedicata ad Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin accoglierà in studio il vincitore Lorenzo Salvetti insieme ai finalisti dell’edizione numero 25 del talent più seguito della televisione italiana. Una puntata evento che promette emozioni, retroscena e i primi racconti dopo la finale andata in onda il 17 maggio. Al centro dello speciale ci sarà naturalmente Lorenzo Salvetti, il giovane cantante veronese che ha conquistato pubblico e televoto diventando il vincitore assoluto di Amici 2026. L’allievo di Lorella Cuccarini, già noto al pubblico per... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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