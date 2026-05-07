Il prossimo 10 maggio, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 andrà in onda con una nuova puntata. La trasmissione prevede interviste a diversi ospiti, con racconti personali e momenti di emozione. La puntata è prevista per domenica 10 maggio 2026, offrendo agli spettatori un appuntamento dedicato a interviste e testimonianze.

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin torna domenica 10 maggio 2026 con una puntata ricca di interviste, racconti personali ed emozioni. Anche questa settimana il programma punterà su volti molto amati dal pubblico televisivo italiano, tra storie intime, carriera e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Le anticipazioni diffuse nelle ultime ore parlano infatti di un appuntamento particolarmente intenso, nel pieno della stagione televisiva Mediaset. Grande attesa, come sempre, per gli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei talent show. Secondo le anticipazioni circolate online, nella puntata di domenica 10 maggio arriveranno nello studio di Verissimo diversi protagonisti del piccolo schermo e dell’attualità televisiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verissimo, anticipazioni puntata 10 maggio: gli ospiti della Toffanin

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