Teatro Arbostella si chiude una stagione da record di pubblico e risate
Si è appena conclusa la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella, che ha registrato un notevole afflusso di spettatori e recensioni positive. La rassegna ha visto numerosi spettacoli portare in scena commedie e divertimento, attirando un pubblico vario e appassionato. La stagione si è conclusa con un bilancio che evidenzia un’affluenza record rispetto alle edizioni precedenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di critica la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella. Un cartellone che, ancora una volta, ha confermato il forte legame tra il teatro salernitano e il suo pubblico, facendo registrare numeri importanti e un costante apprezzamento per la qualità degli spettacoli proposti. La stagione, ideata oltre vent’anni fa dal compianto direttore artistico Gino Esposito e oggi portata avanti da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha proposto dieci spettacoli che hanno saputo coniugare comicità, riflessione e qualità scenica. Dai testi classici agli autori....🔗 Leggi su Anteprima24.it
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