Teatro Arbostella si chiude una stagione da record di pubblico e risate

Si è appena conclusa la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella, che ha registrato un notevole afflusso di spettatori e recensioni positive. La rassegna ha visto numerosi spettacoli portare in scena commedie e divertimento, attirando un pubblico vario e appassionato. La stagione si è conclusa con un bilancio che evidenzia un’affluenza record rispetto alle edizioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di critica la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella. Un cartellone che, ancora una volta, ha confermato il forte legame tra il teatro salernitano e il suo pubblico, facendo registrare numeri importanti e un costante apprezzamento per la qualità degli spettacoli proposti. La stagione, ideata oltre vent’anni fa dal compianto direttore artistico Gino Esposito e oggi portata avanti da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha proposto dieci spettacoli che hanno saputo coniugare comicità, riflessione e qualità scenica. Dai testi classici agli autori....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Arbostella, si chiude una stagione da record di pubblico e risate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Biathlon, si chiude una stagione storica! Record di vittorie e podi per l’Italia. I protagonistiRecord di podi e vittorie in una singola stagione per la nazionale italiana di biathlon. Teatro Dante: si chiude una stagione ricca e partecipata con “Vicini di casa”Arezzo, 25 marzo 2026 – Si conclude martedì 31 marzo la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro, che in questi mesi ha saputo coinvolgere... Argomenti più discussi: Salerno: eventi a cui andare a maggio 2026; Dai Talenti senza barriere alla masterclass con Ramon Montagner: i prossimi appuntamenti con Musikattiva; Al via la IX edizione di MED-LIMES, la Rassegna Internazionale del Cortometraggio a Salerno dal 14 al 16 maggio 2026; 11 maggio 2026 – Bimbimbici® ‘Barra – Mari’. Teatro Arbostella, cala il sipario sulla stagione ’25/’26: ultimo week-end con Sasà Palumbo salernonotizie.it/2026/05/07/tea… x.com